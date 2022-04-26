Рангник рассчитывает, что останется в «МЮ» в следующем сезоне
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временный главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что хочет остаться в клубе после окончания сезона.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временный главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что хочет остаться в клубе после окончания сезона.
Немецкий специалист считает, что у команды есть все возможности для развития и достижения поставленных целей.
«Я очень хорошо отношусь к этому клубу после пяти с половиной месяцев. Я все еще вижу, какие направления нужно развивать. Я хочу остаться. Глядя на то, как развиваются другие клубы, задаешься вопросом, почему бы не реализовать это здесь», — приводит Goal слова исполняющего обязанности главного тренера.
Ранее Рангник активно хвалил будущего тренера команды Эрика тен Хага, отмечая его работу в «Аяксе». Он подчеркнул, что не собирается навязывать свое присутствие новому наставнику «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника вылетел из еврокубков. В чемпионате Англии команда занимает шестую строчку за несколько туров до конца турнира.