Чемпионат Украины по футболу сезона-2021/2022 досрочно завершён

Сегодня, 26 апреля, состоялось собрание участников УПЛ. Клубы чемпионата Украины поддержали предложение досрочно завершить сезон-2021/2022, поскольку турнир не может быть доигран. Чемпионом страны по итогам сезона стал «Шахтёр». Награждение призёров производиться не будет.