«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Счет открыли игроки «горожан»: полузащитник Кевин де Брюйне (вторая минута) и нападающий Габриэл Жезус (11-я). Затем на 33-й минуте отставание сократил форвард мадридцев Карим Бензема.

Во втором тайме преимущество англичан увеличил полузащитник Филип Фоден, забивший на 53-й минуте. Через две минуты отличился хавбек «Реала» Винисиус. На 74-й минуте забил полузащитник «Манчестера» Бернарду Силва. На 82-й минуте Бензема сделал дубль, забив пенальти.