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00:06 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над испанским «Реал Мадридом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Счет открыли игроки «горожан»: полузащитник Кевин де Брюйне (вторая минута) и нападающий Габриэл Жезус (11-я). Затем на 33-й минуте отставание сократил форвард мадридцев Карим Бензема.

Во втором тайме преимущество англичан увеличил полузащитник Филип Фоден, забивший на 53-й минуте. Через две минуты отличился хавбек «Реала» Винисиус. На 74-й минуте забил полузащитник «Манчестера» Бернарду Силва. На 82-й минуте Бензема сделал дубль, забив пенальти.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 4 мая. Она начнется в 22:00 по московскому времени. Финал состоится 28 мая в Париже. Во второй полуфинальной паре встречаются испанский «Вильярреал» и английский «Ливерпуль».

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