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15:11 (мск), источник: Life.ru

Президент «Наполи» объявил о переходе экс-игрока «Рубина» Кварацхелии

Хавбек покинул казанский клуб в конце марта, а позже присоединился к одной из команд на родине.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Грузинский экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» после окончания текущего сезона. Об этом в эфире Radio KKN заявил президент клуба Аурелио де Лаурентис.

Соглашение с итальянской командой начнёт действовать 1 июля и будет рассчитано на пять лет.

Напомним, Кварацхелия с 2019 года выступал за казанский «Рубин». Всего за это время он провёл 73 матча в различных турнирах, забил девять мячей и отдал 18 голевых передач. В конце марта он приостановил действие контракта с казанцами и перешёл в «Динамо» (Батуми).

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