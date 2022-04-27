Президент «Наполи» объявил о переходе экс-игрока «Рубина» Кварацхелии

Соглашение с итальянской командой начнёт действовать 1 июля и будет рассчитано на пять лет.

Соглашение с итальянской командой начнёт действовать 1 июля и будет рассчитано на пять лет.

Напомним, Кварацхелия с 2019 года выступал за казанский «Рубин». Всего за это время он провёл 73 матча в различных турнирах, забил девять мячей и отдал 18 голевых передач. В конце марта он приостановил действие контракта с казанцами и перешёл в «Динамо» (Батуми).