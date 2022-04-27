Президент «Наполи» объявил о переходе экс-игрока «Рубина» Кварацхелии
Хавбек покинул казанский клуб в конце марта, а позже присоединился к одной из команд на родине.
Рубин
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Хавбек покинул казанский клуб в конце марта, а позже присоединился к одной из команд на родине.
Грузинский экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» после окончания текущего сезона. Об этом в эфире Radio KKN заявил президент клуба Аурелио де Лаурентис.
Напомним, Кварацхелия с 2019 года выступал за казанский «Рубин». Всего за это время он провёл 73 матча в различных турнирах, забил девять мячей и отдал 18 голевых передач. В конце марта он приостановил действие контракта с казанцами и перешёл в «Динамо» (Батуми).