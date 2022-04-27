Разгром со счетом 4:0 определил нового лидера КПЛ-2022
Актауский «Каспий» вновь вернул себе лидерство в турнирной таблице КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Актауский «Каспий» вновь вернул себе лидерство в турнирной таблице КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Актаусцы в матче восьмого тура разгромили на своем поле «Шахтер» — 4:0. На 13-й минуте счет открыл Никола Цуцкич. А во втором тайме на 64-й и 73-й минутах дубль оформил Руан Телеш, а точку поставил Алмас Арменов, отличившийся на 86-й минуте.
Благодаря этой победе «Каспий» набрал 16 очков и сместил с вершины «Ордабасы», который имеет 14 баллов. «Астана» замыкает тройку лидеров — 13 очков. У «Шахтера» десять очков и восьмая позиция.