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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром со счетом 4:0 определил нового лидера КПЛ-2022

Актауский «Каспий» вновь вернул себе лидерство в турнирной таблице КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каспий
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Актаусцы в матче восьмого тура разгромили на своем поле «Шахтер» — 4:0. На 13-й минуте счет открыл Никола Цуцкич. А во втором тайме на 64-й и 73-й минутах дубль оформил Руан Телеш, а точку поставил Алмас Арменов, отличившийся на 86-й минуте.

Благодаря этой победе «Каспий» набрал 16 очков и сместил с вершины «Ордабасы», который имеет 14 баллов. «Астана» замыкает тройку лидеров — 13 очков. У «Шахтера» десять очков и восьмая позиция.

Каспий
4:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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