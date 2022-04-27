Разгром со счетом 4:0 определил нового лидера КПЛ-2022

Актаусцы в матче восьмого тура разгромили на своем поле «Шахтер» — 4:0. На 13-й минуте счет открыл Никола Цуцкич. А во втором тайме на 64-й и 73-й минутах дубль оформил Руан Телеш, а точку поставил Алмас Арменов, отличившийся на 86-й минуте.