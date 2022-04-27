Обидчики «Кайрата» и «Тобола» потеряли очки в матче КПЛ-2022
«Туран» и «Атырау» в матче восьмого тура КПЛ-2022 сыграли вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Туран» и «Атырау» в матче восьмого тура КПЛ-2022 сыграли вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперники не сумели открыть счет на газоне «Туркестан-Арены». Для «Атырау» это вторая ничья, а для «Турана» — четвертая, что является рекордом среди клубов КПЛ по данному показателю в текущем сезоне.
«Атырау» после восьми туров набрал 11 очков и занимает восьмое место. «Туран» с семью баллами сравнялся с «Аксу», занимая 12-ю позицию.
Отметим, что в предыдущем туре «Атырау» сенсационно обыграл «Тобол» — 2:1, а «Туран» неожиданно одолел в Алматы «Кайрат» — 1:0.