«Непривычно играть на старых стадионах». Васин — о поражении «Кайрата» и об уровне КПЛ

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Определенно, мы ехали в Шымкент за победой. Перед игрой мы плотно разбирали соперника, их сильные и слабые стороны. Знали, что соперник играет в атакующей манере, будет активно идти вперед и угрожать нашим воротам. Уже в начале матча, игра сложилась не по плану из-за пенальти, который, на мой взгляд, показался довольно спорным. Мы пропустили быстрый гол, но сумели взять игру под свой контроль и сравнять счет. В начале второго тайма соперник снова вышел вперед. У нас были моменты, в том числе и пенальти, который мы не забили. В целом считаю, что мы заслуживали большего», — заявил экс-защитник сборной России.

Также он высказался о чемпионате Казахстана и оценил свою роль среди молодых игроков «Кайрата».

«Чемпионат хороший, но довольно специфический. Конечно, после инфраструктуры, которая появилась в России, непривычно играть на старых стадионах, которые не являются чисто футбольными. Но 10 лет назад в России было также, поэтому подобное для меня не в новинку. Что касается роли, то несколько лет назад в ЦСКА тоже произошло обновление состава, поэтому похожий опыт у меня имеется. У нас молодая и талантливая команда, и я, как могу, стараюсь помочь парням, подсказываю в тактике и в других игровых аспектах», — сказал он.