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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Агуэро рассказал о разногласиях с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о разногласиях с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

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Источник: AP 2022

«Когда Пеп Гвардиола только приехал в “Манчестер Сити”, он сказал мне: “Ты не можешь так тренироваться!” А я ответил ему: “Я тренируюсь так, как я тренируюсь — по-своему. Если вы скажете мне бежать к угловому флажку и обратно, я побегу, но побегу по-своему”. Из-за этого у нас с Гвардиолой было много проблем. Иногда ему не нравилось моё поведение на тренировках, поэтому я очень мало играл. Но это был лишь вопрос времени, когда Пеп адаптируется к моему стилю тренировок», — приводит слова Агуэро A Bola.

Напомним, Серхио Агуэро выступал за «Манчестер Сити» в период с 2011 по 2021 год.

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