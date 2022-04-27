Агуэро рассказал о разногласиях с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

«Когда Пеп Гвардиола только приехал в “Манчестер Сити”, он сказал мне: “Ты не можешь так тренироваться!” А я ответил ему: “Я тренируюсь так, как я тренируюсь — по-своему. Если вы скажете мне бежать к угловому флажку и обратно, я побегу, но побегу по-своему”. Из-за этого у нас с Гвардиолой было много проблем. Иногда ему не нравилось моё поведение на тренировках, поэтому я очень мало играл. Но это был лишь вопрос времени, когда Пеп адаптируется к моему стилю тренировок», — приводит слова Агуэро A Bola.