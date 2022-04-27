Сейдахмет назвал главную проблему «Кайрата»
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет в интервью клубной пресс-службе прокомментировал поражение в матче с «Ордабасы».
Кайрат
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Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет в интервью клубной пресс-службе прокомментировал поражение в матче с «Ордабасы».
Алматинцы в матче восьмого тура КПЛ-2022 уступили в Шымкенте со счетом 1:2.
«Матч выдался довольно сложным. “Ордабасы” — очень хороший соперник, который после победы занял первое место в таблице, но считаю, что мы не заслужили поражения в этом матче. Мы создавали моменты в атаке, но нас подвела реализация, над которой нам еще предстоит много работать. В следующем матче постараемся исправить ошибки и порадовать наших болельщиков», — заявил футболист.
Кроме того, он высказался о своей новой позиции крайнего защитника.
«Хотел бы сказать, что мне нравится выступать в этой роли. Я привык к новому месту на поле и чувствую, что играю намного увереннее с каждой игрой», — сказал он.
Отметим, что поражение в Шымкенте стало вторым подряд для «Кайрата». В прошлом туре алматинцы уступили «Турану» — 0:1.