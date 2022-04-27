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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» разгромил «Актобе» и ворвался в топ-3 КПЛ-2022

«Тараз» в матче восьмого тура КПЛ-2022 разгромил на своем поле «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тараз
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Встреча завершилась с результатом 3:0.

На 40-й минуте Жакып Кожамберды открыл счет. Во втором тайме Абылайхан Жумабек своим дублем (52-я и 60-я минуты) оформил убедительную победу жамбыльцев.

«Тараз» после этого тура набрал 14 очков и ворвался в топ-3 чемпионата Казахстана, где делит второе-третье место с «Ордабасы».

Тараз
3:0
Первый тайм: 0:0
Актобе
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