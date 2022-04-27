«Тараз» разгромил «Актобе» и ворвался в топ-3 КПЛ-2022
«Тараз» в матче восьмого тура КПЛ-2022 разгромил на своем поле «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Тараз» в матче восьмого тура КПЛ-2022 разгромил на своем поле «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась с результатом 3:0.
На 40-й минуте Жакып Кожамберды открыл счет. Во втором тайме Абылайхан Жумабек своим дублем (52-я и 60-я минуты) оформил убедительную победу жамбыльцев.
«Тараз» после этого тура набрал 14 очков и ворвался в топ-3 чемпионата Казахстана, где делит второе-третье место с «Ордабасы».