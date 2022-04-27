Футболисты «Гомеля» стали первыми финалистами Кубка Беларуси

Сегодня в ответном полуфинальном поединке гомельчане уступили на выезде «Витебску» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече был забит в середине второго тайма, когда полузащитник гостей Игорь Костров срезал мяч в свои ворота. После этого витебчане приложили максимум усилий, чтобы увеличить свое преимущество, но забить второй гол им не удалось. В первой встрече этих команд «Гомель» выиграл на своей арене со счетом 2:0 и в четвертый раз вышел в финал. На предыдущей стадии кубкового турнира «Гомель» выбил из турнира минское «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома), витебская дружина оставила за бортом брестское «Динамо» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).