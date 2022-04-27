«Актобе» отстранил Муханова. Известны детали

«Актобе» во встрече восьмого тура КПЛ-2022 пропустили на выезде три безответных мяча.

«После крупного поражения в Таразе председатель правления ФК “Актобе” Ерлан Джамантаев отстранил Владимира Муханова от должности. Исполнять обязанности главного тренера будет Петр Бадло. Эту информацию подтвердил руководитель клуба.

Перспективы дальнейшей работы Владимира Васильевича весьма туманны. Скорее всего, уже дома предстоит разбор полетов. Предполагается, что отстранение согласовано с председателем Совета Директоров клуба Р. Хамбаровым", — пишет источник.