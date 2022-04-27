БАТЭ в третий раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ в третий раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ в третий раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После гостевого поражения от гродненского «Немана» (1:2) сегодня борисовчане взяли реванш на своем поле с результатом 2:0. На 40-й минуте встречи первый гол забил капитан хозяев Станислав Драгун, а в компенсированное время второго тайма отличился Артем Шуманский. В ¼ финала БАТЭ по сумме двух встреч был сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях), а «Неман» выбил из турнира могилевский «Днепр» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях). Футболисты БАТЭ в третий раз подряд сыграют в финале кубкового розыгрыша: год назад они выиграли у «Ислочи», а в 2020 году победили брестских динамовцев.
В решающем поединке нынешнего турнира подопечные Александра Михайлова встретятся с «Гомелем», который по сумме двух полуфинальных игр одолел соперников из «Витебска» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях). На предыдущей стадии кубкового турнира «Гомель» оказался сильнее минского «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома).
В прошлые годы нынешние финалисты лишь однажды встречались в финале Кубка — 20 лет назад в Витебске «Гомель» выиграл у БАТЭ со счетом 2:0.
Финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».
В прошлом сезоне футболисты БАТЭ завоевали свой пятый трофей, победив в Гомеле «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. По три раза кубком владели минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», витебского «Локомотива-96» и «Торпедо-БелАЗа».