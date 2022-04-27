БАТЭ в третий раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси

После гостевого поражения от гродненского «Немана» (1:2) сегодня борисовчане взяли реванш на своем поле с результатом 2:0. На 40-й минуте встречи первый гол забил капитан хозяев Станислав Драгун, а в компенсированное время второго тайма отличился Артем Шуманский. В ¼ финала БАТЭ по сумме двух встреч был сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях), а «Неман» выбил из турнира могилевский «Днепр» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях). Футболисты БАТЭ в третий раз подряд сыграют в финале кубкового розыгрыша: год назад они выиграли у «Ислочи», а в 2020 году победили брестских динамовцев.

В решающем поединке нынешнего турнира подопечные Александра Михайлова встретятся с «Гомелем», который по сумме двух полуфинальных игр одолел соперников из «Витебска» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях). На предыдущей стадии кубкового турнира «Гомель» оказался сильнее минского «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома).

В прошлые годы нынешние финалисты лишь однажды встречались в финале Кубка — 20 лет назад в Витебске «Гомель» выиграл у БАТЭ со счетом 2:0.

Финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».