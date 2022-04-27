«Интер» проиграл «Болонье» в гостях, «Милан» остался лидером чемпионата Италии

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 72 очками в 34 играх. Лидером является «Милан», у которого 74 очка в 34 матчах. До игры с «Болоньей» у «Интера» был матч в запасе относительно «Милана».