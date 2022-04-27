Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
Футбол. Зарубежный
27.04
Аталанта
Торино
44
Футбол. Зарубежный
27.04
Болонья
Интер
21
Футбол. Зарубежный
27.04
Фиорентина
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Рейнджерс
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
27.04
Аталанта
Торино
44
27.04
Болонья
Интер
21
27.04
Фиорентина
Удинезе
04
25.04
Сассуоло
Ювентус
12
24.04
Лацио
Милан
12
24.04
Дженоа
Кальяри
10
24.04
Болонья
Удинезе
22
24.04
Эмполи
Наполи
32
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
27 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Интер» проиграл «Болонье» в гостях, «Милан» остался лидером чемпионата Италии

«Интер» на выезде проиграл «Болонье» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Интер
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

Единственный гол у гостей забил Иван Перишич, у хозяев отличились Марко Арнаутович и Никола Сансоне.

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 72 очками в 34 играх. Лидером является «Милан», у которого 74 очка в 34 матчах. До игры с «Болоньей» у «Интера» был матч в запасе относительно «Милана».

«Болонья» с 42 очками идет на 13-й строчке с 42 очками в 34 матчах.

Болонья
2:1
Первый тайм: 1:1
Интер
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь