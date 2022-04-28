Вратарь «Интера» допустил курьезную ошибку, которая может стоить клубу чемпионства. Видео

Игра проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 81-й минуте голкипер не смог принять мяч, вброшенный на него из аута. В эпизоде с промахом Раду быстрее всего сориентировался полузащитник «Болоньи» Никола Сансоне, который ударом с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CFL9RfHSKBc?start=235" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.