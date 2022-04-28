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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Интера» допустил курьезную ошибку, которая может стоить клубу чемпионства. Видео

Румынский вратарь «Интера» Ионуц Раду допустил курьезную результативную ошибку в перенесенном матче 20-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».

Интер
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 81-й минуте голкипер не смог принять мяч, вброшенный на него из аута. В эпизоде с промахом Раду быстрее всего сориентировался полузащитник «Болоньи» Никола Сансоне, который ударом с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проиграв в этом матче, «Интер» уступил первое место в турнирной таблице Серии А «Милану» — ранее он лидировал по потерянным баллам. Теперь у красно-чёрных 74 очка, а у чёрно-синих — 72. «Болонья» (42) находится на 13-м месте. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата Италии остаётся четыре тура.

Болонья
2:1
Первый тайм: 1:1
Интер
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