Реконструкция «Камп Ноу» начнется в июне 2022 года. В сезоне-2023/24 «Барселона» будет играть на другом стадионе

Работа будет сосредоточена на первом и втором ярусах домашнего стадиона каталонцев, технологических аспектах, окрестностях арены и внешней урбанизации.

Ремонтные работы по обновлению «Камп Ноу» будут проводить в течение сезона-2022/23, они не помешают проведению матчей. Демонтаж третьего яруса начнется летом 2023 года.

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, в сезоне-2023/24 команда будет проводить домашние матчи на стадионе имени Льюиса Компаниса, который расположен на холме Монжуик в юго-западной части города.