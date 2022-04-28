Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Фейеноорд
Марсель
Футбол. Еврокубки
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
24.04
Барселона
Райо Вальекано
01
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
21.04
Кадис
Атлетик
23
21.04
Леванте
Севилья
23
21.04
Эспаньол
Райо Вальекано
01
20.04
Осасуна
Реал
13
20.04
Сельта
Хетафе
02
20.04
Атлетико
Гранада
00
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:51 (мск), источник: Sport24

Реконструкция «Камп Ноу» начнется в июне 2022 года. В сезоне-2023/24 «Барселона» будет играть на другом стадионе

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» начнется в июне 2022 года, как только закончится сезон: «Барселона» получила разрешение на строительные работы от городских властей.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Работа будет сосредоточена на первом и втором ярусах домашнего стадиона каталонцев, технологических аспектах, окрестностях арены и внешней урбанизации.

Ремонтные работы по обновлению «Камп Ноу» будут проводить в течение сезона-2022/23, они не помешают проведению матчей. Демонтаж третьего яруса начнется летом 2023 года.

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, в сезоне-2023/24 команда будет проводить домашние матчи на стадионе имени Льюиса Компаниса, который расположен на холме Монжуик в юго-западной части города.

В сезоне-2024/25 работа на «Камп Ноу» продолжатся, но там можно будет проводить матчи с 50% вместимостью. Обновление стадиона планируется завершить в сезоне-2025/26.

 MAXIM показал откровенные фото российской гимнастки. Она признана одной из самых красивых спортсменок планеты
Жена Ари назвала позором поведение Мамаева: «Смотрю и хватаюсь за голову»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь