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16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Меня убили во второй раз за 4 месяца. Похоже, я умею воскресать». Райола опроверг слухи о своей смерти

Футбольный агент Мино Райола опроверг слухи о своей смерти.

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Источник: AP 2022

Сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил, что 54-летний Райола скончался после продолжительной болезни.

«Если кому-то интересно, вот мое состояние в данный момент: во второй раз за 4 месяца в шоке от того, что меня убили. Впрочем, кажется, что я еще и умею воскресать», — написал у себя в Twitter Райола.

В январе 2022 года сообщалось, что Райола провел несколько недель в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

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