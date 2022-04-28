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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Абрамович запросил дополнительные 500 млн фунтов стерлингов за «Челси»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович запросил дополнительные 500 млн фунтов стерлингов, чтобы увеличить выручку от продажи футбольного клуба и передать ее на благотворительность, сообщает Sky News.

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Источник: Спорт РИА Новости

Трое потенциальных покупателей получили информацию о необходимости внести дополнительную сумму за несколько дней до избрания предпочтительного претендента. По информации источника, российский бизнесмен настаивает, чтобы 1 млрд фунтов был передан на благотворительные цели сразу после завершения продажи, а еще 1,5 млрд — на инвестиции в стадион, академию и женскую команду. Таким образом, минимальная сумма сделки по покупке «Челси» составит 2,5 млрд фунтов.

Отмечается, что в обмен на дополнительные расходы будущий владелец лондонского клуба получит смягчение по некоторым финансовым ограничениям, связанным с использованием ими долга «Челси», который составляет 1,54 млрд фунтов стерлингов. Один из источников сообщил, что трое потенциальных покупателей согласились на новую просьбу Абрамовича.

На приобретение «Челси» претендуют три консорциума. Первый возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон. В него входят глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Во второй входят председатель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадский бизнесмен Ларри Таненбаум и совладелец клуба НБА «Бостон Селтик» Стивен Пальюки. Главой третьего консорциума является совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли.

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.

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