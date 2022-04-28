Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

Он продлил соглашение на два года. Теперь срок контракта немецкого специалиста с английским клубом рассчитан до 2026 года, сообщает сайт «красных».

«Я остаюсь еще на два год. И только я? Нет! Весь мой тренерский штаб, что самое важное», — заявил Клопп.