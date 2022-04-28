КФФ наказала «Кайрат» и «Астану» по итогам матчей в КПЛ

По его итогам приняты следующие решения:

Чемпионат Казахстана по футболу, 7-й тур

«Атырау» — «Тобол»

За нарушение статьи 14 Регламента Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов премьер-лиги на 2022 год, выразившееся в срыве трансляции матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 60 МРП. ФК «Атырау» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Кайрат» — «Туран»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении шести игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Кайрат» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Кайрат» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Ордабасы» — «Кызыл-Жар»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес официального лица матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Ордабасы» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Ордабасы» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

Чемпионат Казахстана по футболу, 8-й тур

«Тобол» — «Астана»