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22:20 (мск), источник: Sport24

Холанд признан самым талантливым футболистом до 21 года

Издание ESPN составило рейтинг самых талантливых молодых футболистов в возрасте до 21 года.

Боруссия Д
Барселона
Манчестер Сити
Реал
Арсенал
Бавария
Байер
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оценен составителями рейтинга как самый талантливый футболист. Второе место занял полузащитник «Барсы» Педри, а третье — Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Российских футболистов в списке не оказалось. Отметим, что ранее аналогичный рейтинг приводило издание Goal, которое сначала включило Арсена Захаряна в список (11-й номер), но затем удалило его, объяснив это поддержкой санкций от УЕФА и ФИФА.

Рейтинг топ-10 молодых футболистов до 21 года по версии ESPN:

1. Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия»);.

2. Педри («Барселона»);.

3. Фил Фоден («Манчестер Сити»);.

4. Джуд Беллингхэм (дортмундская «Боруссия»);.

5. Винисиус Жуниор («Реал»);.

6. Букайо Сака («Арсенал»);.

7. Джамал Мусиала («Бавария»);.

8. Флориан Виртц («Байер»);.

9. Альфонсо Дэвис («Бавария»);.

10. Гави («Барселона»).

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