Холанд признан самым талантливым футболистом до 21 года
Издание ESPN составило рейтинг самых талантливых молодых футболистов в возрасте до 21 года.
Издание ESPN составило рейтинг самых талантливых молодых футболистов в возрасте до 21 года.
Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оценен составителями рейтинга как самый талантливый футболист. Второе место занял полузащитник «Барсы» Педри, а третье — Фил Фоден из «Манчестер Сити».
Российских футболистов в списке не оказалось. Отметим, что ранее аналогичный рейтинг приводило издание Goal, которое сначала включило Арсена Захаряна в список (11-й номер), но затем удалило его, объяснив это поддержкой санкций от УЕФА и ФИФА.
Рейтинг топ-10 молодых футболистов до 21 года по версии ESPN:
1. Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия»);.
2. Педри («Барселона»);.
3. Фил Фоден («Манчестер Сити»);.
4. Джуд Беллингхэм (дортмундская «Боруссия»);.
5. Винисиус Жуниор («Реал»);.
6. Букайо Сака («Арсенал»);.
7. Джамал Мусиала («Бавария»);.
8. Флориан Виртц («Байер»);.
9. Альфонсо Дэвис («Бавария»);.
10. Гави («Барселона»).