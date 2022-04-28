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22:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не понимаю, что они в нем нашли». Линекер о продлении контракта Клоппа с «Ливерпулем»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о продлении контракта Юргена Клоппа с «Ливерпулем».

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Источник: AFP 2022

«Не понимаю, что они в нем нашли», — пошутил Линекер в Twitter.

Клопп подписал новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года.

Специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 54-летнего немца «Ливерпуль» по одному разу выиграл чемпионат Англии, кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне чемпионата Анлии клуб занимает второе место, набрав 79 очков в 33 матчах.

Также команда Клоппа дошла до полуфинала Лиги чемпионов. В первом матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 3 мая.

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