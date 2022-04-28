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23:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фабрицио Романо: «ПСЖ» предлагает Мбаппе сумасшедшие деньги, чтобы он остался

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру, рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«У Мбаппе на руках есть контракт с “Реалом”, поэтому люди в Мадриде уверены и расслаблены. Но источники, близкие к Килиану, сказали мне, что он еще не решил. “ПСЖ” предлагает сумасшедшие деньги, чтобы он остался на 1−2 сезона», — приводит слова Романо Madrid Xtra.

Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает грядущим летом.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах, забил 33 гола и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Франции.

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