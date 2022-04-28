Фабрицио Романо: «ПСЖ» предлагает Мбаппе сумасшедшие деньги, чтобы он остался

«У Мбаппе на руках есть контракт с “Реалом”, поэтому люди в Мадриде уверены и расслаблены. Но источники, близкие к Килиану, сказали мне, что он еще не решил. “ПСЖ” предлагает сумасшедшие деньги, чтобы он остался на 1−2 сезона», — приводит слова Романо Madrid Xtra.