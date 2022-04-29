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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник снова не выиграл, но «МЮ» уже все равно. Роналду спас ничью с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» уже готовится к новому сезону.

Манчестер Юнайтед
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Для «Манчестер Юнайтед» сезон завершен. Это стало понятно еще после поражения от «Арсенала», когда Ральф Рангник признал поражение в гонке за топ-4 и Лигу чемпионов. Кажется, и у самого немца уже нет никакой мотивации. В день игры с «Челси» появились слухи, что Рангник скоро возглавит сборную Австрии, но при этом продолжит работать в «МЮ» — как и анонсировалось полгода назад, консультантом. И есть подозрение, что с этой должности немец уйдет до истечения контракта (а он до 2024 года).

Назначение Эрика тен Хага главным тренером — попытка снизить градус напряжения вокруг «Юнайтед». Всем очевидно, что это чуть ли не худший сезон постфергюсоновской эпохи, и публику нужно задобрить лозунгом «потерпите, дальше будет лучше».

Для болельщиков «МЮ» Тен Хаг — это символ светлого будущего. Но проблема в том, что им еще нужно пережить суровое настоящее, а затем еще и следующий сезон без Лиги чемпионов. В соцсетях уже смеются над тем, что «Юнайтед» привыкает играть по четвергам — матч с «Челси» как раз назначили на этот день недели.

Как выглядит команда без мотивации? Безвольно, тускло. Так, как сегодняшний «МЮ». В первом тайме за хозяев играли только Давид де Хеа и местами Криштиану Роналду. Если португалец хотя бы показывал желание, то испанский вратарь банально вынужден был потеть. До перерыва он отбил пять ударов, а ведь «Челси» еще и сам мазал. Кай Хаверц за 45 минут угробил моментов на 0,91 xG — то есть он бил из таких опасных позиций, что даже по продвинутым метрикам наиграл на гол.

Кай Хаверц | Источник: Reuters

Футболисты «Челси» просачивались в штрафную отовсюду, а успешнее всего — через правый фланг. Крен на эту бровку был неприличным: Рис Джеймс и Мэйсон Маунт разорвала Алекса Теллеса, а подстраховка работала слабо. Центр обороны «МЮ» даже без травмированного Харри Магуайра выглядел плачевно. Никакой компактности не было вообще — Тимо Вернер с Хаверцем гуляли между линиями и, конечно, должны были забивать минимум однажды до перерыва.

Во втором тайме «Челси» сменил вектор атак. В первую четверть часа лондонцы стали чаще пользоваться левым флангом, и в конце концов давление сыграло решающую роль. Именно по левой бровке гости раскрутили атаку, затем резко перевели мяч направо Джеймсу, а он транзитом через голову Хаверца отправил мяч на Маркоса Алонсо.

Гол «Челси» был неизбежен и логичен. По классическому сценарию дальше синие должны были забить второй, и остаток игры превратился бы в формальность. Но «МЮ» подал признаки жизни, когда Неманья Матич изящной передачей нашел Криштиану Роналду, а португалец прошил Эдуара Менди. Именно так добиваются результаты команды, у которых нет ни структуры, ни идеи, ни мотивации — за счет индивидуальных действий.

Ральф Рангник | Источник: Reuters

Вспышками «МЮ» радовал «Олд Траффорд», хотя болельщиков результат не очень-то интересовал. Весь второй тайм они прыгали на трибунах под кричалку «вставай, если ты ненавидишь Глэйзеров».

Ничья точно никого не обрадовала, но и не огорчила. «МЮ» все равно, где играть в следующем сезоне — в Лиге Европы или в Лиге конференций. А «Челси» третье место и так не потеряет и вообще больше думает о том, как обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка Англии. «Юнайтед» опять не побеждает, но есть и хорошая новость для болельщиков «дьяволов»: конец этого кошмарного сезона стал еще на шаг ближе.

Гоша Чернов

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Челси
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