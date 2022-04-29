Тухель объяснил, почему «Челси» отстал от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ

«Большая разница между нами в том, что у “Манчестер Сити” и “Ливерпуля” есть полные составы, а мы боролись в течение сезона с коронавирусом, длительными травмами, и это сильно сказалось», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».