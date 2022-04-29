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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен лучший игрок года в английском футболе

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона-2021/22 в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

В опросе журналистов Салах получил 48% голосов, опередив полузащитника Кевина де Брейне из «Манчестер Сити» и хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, которые заняли второе и третье места в опросе.

FWA уже признавала Салаха лучшим в 2018 году. В нынешнем сезоне египтянин в 44 матчах в различных турнирах за «Ливерпуль» забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.

Лучшим игроком года в женском футболе стала форвард «Челси» Сэм Керр. Награды Салаху и Керр будут вручены 5 мая.

Награда лучшему игроку года в английском футболе по версии журналистов вручается с сезона-1947/48. В прошлом сезоне ее получил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

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