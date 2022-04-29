Британский миллиардер подал заявку на покупку «Челси»

Предложение главы химического гиганта INEOS Рэтклиффа по «Челси» включает в себя обязательство инвестировать в клуб 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в течение десяти лет.

«Сегодня утром мы сделали предложение “Челси”. Мы единственная британская заявка. Наши мотивы — просто попытаться создать очень хороший клуб в Лондоне. У нас нет мотива получения прибыли, потому что мы зарабатываем деньги другими способами», — цитирует Рэтклиффа, который также владеет французским футбольным клубом «Ницца», The Times.