Британский миллиардер подал заявку на покупку «Челси»
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Британский миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на приобретение лондонского футбольного клуба «Челси» за 4 миллиарда фунтов стерлингов (около 5 млрд долларов).
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Британский миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на приобретение лондонского футбольного клуба «Челси» за 4 миллиарда фунтов стерлингов (около 5 млрд долларов).
Предложение главы химического гиганта INEOS Рэтклиффа по «Челси» включает в себя обязательство инвестировать в клуб 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в течение десяти лет.
«Сегодня утром мы сделали предложение “Челси”. Мы единственная британская заявка. Наши мотивы — просто попытаться создать очень хороший клуб в Лондоне. У нас нет мотива получения прибыли, потому что мы зарабатываем деньги другими способами», — цитирует Рэтклиффа, который также владеет французским футбольным клубом «Ницца», The Times.
«Челси» был выставлен на продажу российским миллиардером Романом Абрамовичем, против которого Великобритания ввела санкции из-за событий на Украине. Продажей клуба занимается компания Raine Group.