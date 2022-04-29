Участник еврокубков от Казахстана официально назначил нового тренера

Алиев в 2015 году перешел в «Кызыл-Жар», где завоевал бронзовые и серебряные медали в качестве футболиста. В сезоне 2017 года команда при его активном игровом участии, спустя восемь лет, получила право выступать в премьер-лиге. За этот период Алиев провел 75 матчей, забив в ворота соперников шесть голов.

В 2019-м он был назначен главным тренером «Кызыл-Жара». По итогам сезона привел команду к золотым медалям в первой лиге. Тем самым петропавловский клуб вновь вернулся в премьер-лигу. Кроме того, Алиев был признан лучшим тренером турнира в сезоне-2019.

Предыдущий наставник команды Андрей Карпович оставил свой пост сегодня, 29 апреля.

Следующий матч в чемпионате страны северяне проведут на выезде с «Кайратом» 2 мая.