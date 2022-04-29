Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Кадис
Футбол. Первый дивизион
30.04
СКА-Хабаровск
Факел
Футбол. Первый дивизион
30.04
Енисей
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
30.04
Велес
Металлург Лп
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
27.04
Акжайык
Аксу
01
27.04
Каспий
Шахтер Кг
40
27.04
Кызыл-Жар
Мактаарал
11
27.04
Тараз
Актобе
30
27.04
Туран
Атырау
00
26.04
Ордабасы
Кайрат
21
26.04
Тобол Кс
Астана
11
23.04
Аксу
Тараз
12
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:21 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана официально назначил нового тренера

Новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал казахстанец Али Алиев. Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: instagram.com/fcqyzyljar/

Алиев в 2015 году перешел в «Кызыл-Жар», где завоевал бронзовые и серебряные медали в качестве футболиста. В сезоне 2017 года команда при его активном игровом участии, спустя восемь лет, получила право выступать в премьер-лиге. За этот период Алиев провел 75 матчей, забив в ворота соперников шесть голов.

В 2019-м он был назначен главным тренером «Кызыл-Жара». По итогам сезона привел команду к золотым медалям в первой лиге. Тем самым петропавловский клуб вновь вернулся в премьер-лигу. Кроме того, Алиев был признан лучшим тренером турнира в сезоне-2019.

Предыдущий наставник команды Андрей Карпович оставил свой пост сегодня, 29 апреля.

Следующий матч в чемпионате страны северяне проведут на выезде с «Кайратом» 2 мая.

Напомним, что в прошлом году «Кызыл-Жар» финишировал на четвертом месте и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь