Участник еврокубков от Казахстана официально назначил нового тренера
Новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал казахстанец Али Алиев. Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.
Новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал казахстанец Али Алиев. Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.
Алиев в 2015 году перешел в «Кызыл-Жар», где завоевал бронзовые и серебряные медали в качестве футболиста. В сезоне 2017 года команда при его активном игровом участии, спустя восемь лет, получила право выступать в премьер-лиге. За этот период Алиев провел 75 матчей, забив в ворота соперников шесть голов.
В 2019-м он был назначен главным тренером «Кызыл-Жара». По итогам сезона привел команду к золотым медалям в первой лиге. Тем самым петропавловский клуб вновь вернулся в премьер-лигу. Кроме того, Алиев был признан лучшим тренером турнира в сезоне-2019.
Предыдущий наставник команды Андрей Карпович оставил свой пост сегодня, 29 апреля.
Следующий матч в чемпионате страны северяне проведут на выезде с «Кайратом» 2 мая.
Напомним, что в прошлом году «Кызыл-Жар» финишировал на четвертом месте и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.