Казахстанец стал чемпионом в составе клуба-сенсации Лиги чемпионов

Это случилось после того, как клуб из Тирасполя в гостях разгромил «Динамо-Авто» (3:0) в рамках 26-го тура. Благодаря этой победе гости набрали 66 очков и стали недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице. Анкудинов вышел на замену во втором тайме.

За свою 25-летнюю историю «Шериф» завоевал 39 различных титулов. При этом единственный клуб в Молдове, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов и сыграл в весенней части еврокубков.