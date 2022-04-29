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19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец стал чемпионом в составе клуба-сенсации Лиги чемпионов

«Шериф», за который выступает казахстанский игрок Данил Анкудинов, стал 20-кратным чемпионом Молдовы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шериф
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Это случилось после того, как клуб из Тирасполя в гостях разгромил «Динамо-Авто» (3:0) в рамках 26-го тура. Благодаря этой победе гости набрали 66 очков и стали недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице. Анкудинов вышел на замену во втором тайме.

За свою 25-летнюю историю «Шериф» завоевал 39 различных титулов. При этом единственный клуб в Молдове, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов и сыграл в весенней части еврокубков.

В квартете D ЛЧ «Шериф» навел шороху: обыгрывал «Реал» (2:1) и донецкий «Шахтер» (2:0), заняв третье место. А в стыках Лиги Европы по сумме двух игр уступил португальской «Браге».

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