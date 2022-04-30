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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» не смогла обыграть «Кадис» в матче 34-го тура Примеры

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» — «Кадис».

Севилья
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Команды разошлись миром, счёт — 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, ему ассистировал Иван Ракитич. На 66-й минуте ответный мяч забил форвард «Кадиса» Лукас Перес.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мария Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.

После 34 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Андалусийская команда набрала 64 очка. «Кадис» с 32 очками располагается на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

Севилья
1:1
Первый тайм: 1:0
Кадис
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