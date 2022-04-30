«Севилья» не смогла обыграть «Кадис» в матче 34-го тура Примеры

Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, ему ассистировал Иван Ракитич. На 66-й минуте ответный мяч забил форвард «Кадиса» Лукас Перес.

После 34 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Андалусийская команда набрала 64 очка. «Кадис» с 32 очками располагается на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».