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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: владельцы «Манчестер Сити» готовы купить 80 процентов акций «Палермо»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Холдинговая компания City Football Group (CFG), владеющая английским «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести итальянский футбольный клуб «Палермо», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Сити
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Источник: AFP 2022

Источник отмечает, что президент «Палермо» Дарио Мирри готов продать 80% акций клуба. Стороны ведут переговоры. Ожидается, что Мирри сохранит долю и будет иметь представительскую роль в команде после смены владельца. Сумма сделки может составить 6 млн евро.

«Палермо» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии и готовится к матчам за выход в Серию B.

Кроме «Манчестер Сити» эмиратский холдинг City Football Group владеет клубами «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай).

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