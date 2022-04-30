СМИ: владельцы «Манчестер Сити» готовы купить 80 процентов акций «Палермо»

Источник отмечает, что президент «Палермо» Дарио Мирри готов продать 80% акций клуба. Стороны ведут переговоры. Ожидается, что Мирри сохранит долю и будет иметь представительскую роль в команде после смены владельца. Сумма сделки может составить 6 млн евро.
«Палермо» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии и готовится к матчам за выход в Серию B.
Кроме «Манчестер Сити» эмиратский холдинг City Football Group владеет клубами «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай).