Умер итальянский футбольный агент Мино Райола
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Итальянский футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет, сообщается на его официальной странице в Twitter.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Итальянский футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет, сообщается на его официальной странице в Twitter.
В январе СМИ сообщали, что Райола попал в реанимацию. По информации изданий, у него возникли проблемы с легкими. Он находился под наблюдением врачей в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. 28 апреля итальянские СМИ сообщили о смерти агента, что сам Райола в тот же день опроверг.
«С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино (Райола) боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков», — говорится в заявлении в Twitter.
Райола работал с такими футболистами, как Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Доннарумма, Неймар (оба — «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд), Златан Ибрагимович («Милан») и других игроков.