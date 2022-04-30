Умер итальянский футбольный агент Мино Райола

В январе СМИ сообщали, что Райола попал в реанимацию. По информации изданий, у него возникли проблемы с легкими. Он находился под наблюдением врачей в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. 28 апреля итальянские СМИ сообщили о смерти агента, что сам Райола в тот же день опроверг.