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18:29 (мск), источник: БЕЛТА

Кирилл Вергейчик принес победу футболистам «Слуцка» в игре чемпионата Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» выиграли у мозырской «Славии» со счетом 1:0 в матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой половине встречи в Слуцке зрители не увидели забитых мячей, а на 68-й минуте игры форвард хозяев поля Кирилл Вергейчик забил победный гол.

В первой сегодняшней игре бобруйская «Белшина» добыла первую викторию в нынешнем сезоне, обыграв в Жодино футболистов «Торпедо-БелАЗа» с результатом 3:1.

Завтра брестское «Динамо» сыграет на своей арене с дзержинским «Арсеналом», а «Ислочь» в Молодечно будет соперничать с футболистами «Минска».

Заключительные игры 6-го тура состоятся 2 мая. В центральном поединке лидер первенства борисовский БАТЭ, не потерявший еще ни одного очка, сыграет на выезде с идущим вторым минским «Динамо». Кроме того, «Витебск» примет у себя дома могилевский «Днепр», в Гродно местный «Неман» сыграет со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Солигорске действующий чемпион страны «Шахтер» встретится с «Гомелем».

Положение команд: БАТЭ — 15 очков, «Динамо» (Минск) — 11, «Энергетик-БГУ», «Минск» — по 10, «Гомель», «Неман», «Слуцк» — по 9, «Славия» — 7, «Шахтер», «Ислочь», «Белшина» — по 6, «Торпедо-БелАЗ» — 4, «Арсенал», «Витебск» — по 3, «Динамо» (Брест) — 2, «Днепр» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 5 мячей, на один гол меньше в активе форварда «Минска» Егора Богомольского.

Слуцк
1:0
Первый тайм: 0:0
Славия М
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