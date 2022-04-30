«Бохум» победил «Боруссию» несмотря на хет-трик Холанда, «Бавария» проиграла «Майнцу»

В составе хозяев голы забивали Джонатан Беркардт, Мусса Ниахате и Леандру Баррейру. За мюнхенский клуб забил Роберт Левандовски.

В другом матче игрового дня «Боруссия» на своем поле уступила «Бохуму» — 3:4. Хет-трик за «шмелей» оформил Эрлинг Холанд. В составе гостей отличились Себастьян Полтер, Герит Холтманн, Юрген Локадия и Милош Пантович (пенальти).

«Бавария» еще в прошлом туре оформила досрочное чемпионство, набрав 75 очков. У «Боруссии» 2-я строчка и 63 очка.