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20:05 (мск), источник: Sport24

«Бохум» победил «Боруссию» несмотря на хет-трик Холанда, «Бавария» проиграла «Майнцу»

В Майнце состоялся матч 32-го тура чемпионата Германии, в котором «Майнц» на своем поле нанес поражение «Баварии» со счетом 3:1.

Боруссия Д
Бавария
Майнц
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В составе хозяев голы забивали Джонатан Беркардт, Мусса Ниахате и Леандру Баррейру. За мюнхенский клуб забил Роберт Левандовски.

В другом матче игрового дня «Боруссия» на своем поле уступила «Бохуму» — 3:4. Хет-трик за «шмелей» оформил Эрлинг Холанд. В составе гостей отличились Себастьян Полтер, Герит Холтманн, Юрген Локадия и Милош Пантович (пенальти).

«Бавария» еще в прошлом туре оформила досрочное чемпионство, набрав 75 очков. У «Боруссии» 2-я строчка и 63 очка.

Также завершились игры «Арминия» — «Герта» (1:1), «Аугсбург» — «Кельн» (1:4) и «Штутгарт» — «Вольфсбург» (1:1).

Боруссия Д
3:4
Первый тайм: 2:2
Бохум
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