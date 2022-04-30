Мадридский «Реал» в 35-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу

Забитыми мячами отметились Родриго (33-я и 43-я минуты), Марко Асенсио (55) и Карим Бензема (81).

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 81 очко в 34 матчах. «Барселона», идущая третьей с 63 очками после 33 игр, потеряла математические шансы побороться за победу в национальном первенстве за пять матчей до его завершения. У занимающей второе место «Севильи» 64 балла после 34 встреч, команда также потеряла шансы догнать «Реал».

«Реал» является самой титулованной командой Испании, клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства. «Барселона» занимает второе место по этому показателю, на счету команды 26 чемпионских титулов. Тройку лучших замыкает мадридский «Атлетико», который 11 раз становился чемпионом страны.

На счету «Реала» 19 побед в Кубке Испании, 12 — в суперкубке страны. Мадридский клуб является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) — 13. Также «Реал» четыре раза побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира и дважды выигрывал Кубок УЕФА.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится на выезде с «Атлетико». Встреча между клубами из Мадрида пройдет 8 мая на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — 22:00 мск. До конца сезона в национальном первенстве подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

Рекорды Анчелотти и Марсело

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в мире. По ходу карьеры он также приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Анчелотти вновь возглавил «Реал» летом 2021 года. До этого итальянец тренировал мадридскую команду с 2013 по 2015 год.