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20:47 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» в 35-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу

ТАСС, 30 апреля. «Реал» со счетом 4:0 обыграл «Эспаньол» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно стал победителем турнира. Встреча прошла в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Родриго (33-я и 43-я минуты), Марко Асенсио (55) и Карим Бензема (81).

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 81 очко в 34 матчах. «Барселона», идущая третьей с 63 очками после 33 игр, потеряла математические шансы побороться за победу в национальном первенстве за пять матчей до его завершения. У занимающей второе место «Севильи» 64 балла после 34 встреч, команда также потеряла шансы догнать «Реал».

«Реал» является самой титулованной командой Испании, клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства. «Барселона» занимает второе место по этому показателю, на счету команды 26 чемпионских титулов. Тройку лучших замыкает мадридский «Атлетико», который 11 раз становился чемпионом страны.

На счету «Реала» 19 побед в Кубке Испании, 12 — в суперкубке страны. Мадридский клуб является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) — 13. Также «Реал» четыре раза побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира и дважды выигрывал Кубок УЕФА.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится на выезде с «Атлетико». Встреча между клубами из Мадрида пройдет 8 мая на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — 22:00 мск. До конца сезона в национальном первенстве подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

Рекорды Анчелотти и Марсело

Источник: Reuters

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в мире. По ходу карьеры он также приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Анчелотти вновь возглавил «Реал» летом 2021 года. До этого итальянец тренировал мадридскую команду с 2013 по 2015 год.

Защитник «Реала» Марсело стал самым титулованным игроком мадридского клуба, бразилец завоевал 24-й трофей в составе команды. Марсело шесть раз стал чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. Ранее это достижение принадлежало Франсиско Хенто, который выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и выиграл 23 трофея.

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Первый тайм: 2:0
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