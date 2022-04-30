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23:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Трабзонспор» сыграл вничью с «Антальяспором» в матче 35-го тура чемпионата Турции по футболу и досрочно стал победителем турнира.

Трабзонспор
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Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Трабзоне закончился со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Андреас Корнелиус (3-я минута) и Дорукхан Токёз (62). У гостей отличились Алассане Ндао (51) и Хаджи Райт (80). На 86-й минуте на замену вышел российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов.

«Трабзонспор» набрал 77 очков в 35 матчах и стал недосягаем для идущего вторым «Фенербахче» (68) за три тура до окончания первенства. Клуб из Трабзона в случае равенства очков опередит стамбульцев по дополнительным показателям. «Антальяспор» с 52 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата.

«Трабзонспор» в седьмой раз стал чемпионом Турции (1976, 1977, 1979−1981, 1984, 2022). Также на счету команды по девять побед в Кубке и Суперкубке страны.

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