«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции

Матч в Трабзоне закончился со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Андреас Корнелиус (3-я минута) и Дорукхан Токёз (62). У гостей отличились Алассане Ндао (51) и Хаджи Райт (80). На 86-й минуте на замену вышел российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов.

«Трабзонспор» набрал 77 очков в 35 матчах и стал недосягаем для идущего вторым «Фенербахче» (68) за три тура до окончания первенства. Клуб из Трабзона в случае равенства очков опередит стамбульцев по дополнительным показателям. «Антальяспор» с 52 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата.