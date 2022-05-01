Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ювентус
Венеция
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Осасуна
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Уфа
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Мальорка
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
30.04
Атлетик
Атлетико
20
30.04
Валенсия
Леванте
11
30.04
Реал
Эспаньол
40
30.04
Алавес
Вильярреал
21
29.04
Севилья
Кадис
11
24.04
Барселона
Райо Вальекано
01
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
21.04
Кадис
Атлетик
23
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством в Ла Лиге

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством в испанской Примере.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Барселона» поздравляет «Реал» с завоеванием 35-го чемпионства в Ла Лиге«, — написала “Барселона” в соцсетях.

Напомним, в матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0.

Благодаря этой победе «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Примере. Мадридцы набрали 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. Обе команды лишились математических шансов догнать «Реал».

«Реал» завоевал этот трофей в 35-й раз и вышел на первое место среди команд топ-5 лиг по числу побед в национальных первенствах.

В оставшихся четырёх матчах «Королевскому клубу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь