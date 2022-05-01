Бэйл объяснил пропуск чемпионского матча «Реала»

Валлиец не присутствовал на стадионе и не присоединился к торжественным мероприятиям. Бэйл не попал в заявку на игру с «Эспаньолом» из-за жалоб на боли в спине. Другие игроки «Реала», которые не приняли участие в отчетном матче из-за травм и дисквалификаций, присутствовали на «Сантьяго Бернабеу».