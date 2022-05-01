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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:28 (мск), источник: Sport24

Бэйл объяснил пропуск чемпионского матча «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл объяснил свое отсутствие на матче 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:0). Эта победа гарантировала мадридцам чемпионство.

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Источник: Reuters

Валлиец не присутствовал на стадионе и не присоединился к торжественным мероприятиям. Бэйл не попал в заявку на игру с «Эспаньолом» из-за жалоб на боли в спине. Другие игроки «Реала», которые не приняли участие в отчетном матче из-за травм и дисквалификаций, присутствовали на «Сантьяго Бернабеу».

«Очень разочарован, что не смогу принять участие в праздновании сегодня вечером из-за болезненных спазмов в спине. Но я очень горжусь командой, завоевавшей титул! Наслаждайтесь сегодняшним вечером, парни!» — написал Бэйл.

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Первый тайм: 2:0
Эспаньол
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