Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Венецией»

Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Леонардо Бонуччи (7-я и 76-я минуты). У гостей отличился Маттиа Араму (71).

«Ювентус» набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Венеция» потерпела девятое поражение подряд. Клуб с 22 очками располагается на последней, 20-й строчке.