Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Венецией»
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Венецию» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Ювентус
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Венецию» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Леонардо Бонуччи (7-я и 76-я минуты). У гостей отличился Маттиа Араму (71).
«Ювентус» набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Венеция» потерпела девятое поражение подряд. Клуб с 22 очками располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем туре «Венеция» 5 мая в гостях сыграет с «Салернитаной», а «Ювентус» днем позже на выезде встретится с «Дженоа».