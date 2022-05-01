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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Венецией»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Венецию» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Ювентус
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Леонардо Бонуччи (7-я и 76-я минуты). У гостей отличился Маттиа Араму (71).

«Ювентус» набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Венеция» потерпела девятое поражение подряд. Клуб с 22 очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Венеция» 5 мая в гостях сыграет с «Салернитаной», а «Ювентус» днем позже на выезде встретится с «Дженоа».

Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:0
Венеция
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