«Эвертон» обыграл «Челси» и приблизился к спасению от вылета

Встреча в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 47-й минуте забил форвард «Эвертона» Ришарлисон. Лэмпард, возглавивший «ирисок» в январе, на протяжении 13 лет выступал за «Челси», а с 2019 по 2021 годы был главным тренером клуба.