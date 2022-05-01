«Эвертон» обыграл «Челси» и приблизился к спасению от вылета
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Эвертон» победил «Челси» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Эвертон
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Эвертон» победил «Челси» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 47-й минуте забил форвард «Эвертона» Ришарлисон. Лэмпард, возглавивший «ирисок» в январе, на протяжении 13 лет выступал за «Челси», а с 2019 по 2021 годы был главным тренером клуба.
В другом матче дня «Тоттенхэм» победил дома «Лестер» (3:1).