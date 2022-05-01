«Милан» победил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил Рафаэль Леау. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

«Милан» с 77 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая за три тура до финиша идущий вторым «Интер» на 5 очков. «Интер» провел на одну игру меньше.

Следующую игру «Милан» проведет 8 мая на выезде с «Вероной», «Фиорентина» 9 мая примет «Рому».