«Милан» победил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Милана» победили «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Милана» победили «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил Рафаэль Леау. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.
«Милан» с 77 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая за три тура до финиша идущий вторым «Интер» на 5 очков. «Интер» провел на одну игру меньше.
Следующую игру «Милан» проведет 8 мая на выезде с «Вероной», «Фиорентина» 9 мая примет «Рому».
В другом матче дня футболисты «Торино» в гостевом матче выиграли у «Эмполи» — 3:1.