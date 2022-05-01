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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на арене «Вест Хэма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Роб Холдинг (38-я минута) и Габриэл (54). У хозяев отличился Джаррод Боуэн (45).

«Арсенал» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка в 34 матчах. «Вест Хэм» занимает седьмую строчку (52 очка, 35 матчей).

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1:2
Первый тайм: 1:1
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