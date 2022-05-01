«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне на арене «Вест Хэма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Роб Холдинг (38-я минута) и Габриэл (54). У хозяев отличился Джаррод Боуэн (45).
«Арсенал» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка в 34 матчах. «Вест Хэм» занимает седьмую строчку (52 очка, 35 матчей).