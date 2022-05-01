«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в Лондоне на арене «Вест Хэма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Роб Холдинг (38-я минута) и Габриэл (54). У хозяев отличился Джаррод Боуэн (45).