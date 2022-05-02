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00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» переиграла «Мальорку», Депай забил первый гол с марта

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одолели соперника со счетом 2:1.

Барселона
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий Мемфис Депай забил за «Барселону» в Ла Лиге впервые почти за два месяца. 28-летний форвард открыл счет в этой встрече. Нидерландец не забивал в примере с 6 марта.

«Барса» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, что «Реал» уже гарантировал себе чемпионский титул.

«Мальорка» осталась на 16-й позиции (32 очка).

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2:1
Первый тайм: 1:0
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