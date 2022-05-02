Капитан «Бетиса» Хоакин может получить штраф до € 60 тыс. за нарушение правил корриды
Капитан «Бетиса» Хоакин может получить серьёзный штраф за нарушение правил корриды, сообщает Marca.
Капитан «Бетиса» Хоакин может получить серьёзный штраф за нарушение правил корриды, сообщает Marca.
По данным источника, футболист посетил в Маэнстрансе корриду. В один из моментов тореадор Антонио Феррера призвал футболиста войти на арену, что запрещено правилами. При этом тореадор заверил игрока, что оплатит его штраф.
В итоге футболист перепрыгнул барьер. Согласно закону, зрителям запрещено выходить на арену. За это полагается штраф до € 60 тыс. в зависимости от серьёзности нарушения.
Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В нынешнем сезоне Хоакин провёл за «Бетис» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи, а также в третий раз в карьере и во второй в составе клуба из Севильи выиграл Кубок Испании.