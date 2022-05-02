Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
1.05
Барселона
Мальорка
21
Футбол. Зарубежный
1.05
Марсель
Лион
03
Футбол. Зарубежный
1.05
Рома
Болонья
00
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
1.05
Барселона
Мальорка
21
1.05
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
11
1.05
Гранада
Сельта
11
1.05
Эльче
Осасуна
11
30.04
Атлетик
Атлетико
20
30.04
Валенсия
Леванте
11
30.04
Реал
Эспаньол
40
30.04
Алавес
Вильярреал
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Бетиса» Хоакин может получить штраф до € 60 тыс. за нарушение правил корриды

Капитан «Бетиса» Хоакин может получить серьёзный штраф за нарушение правил корриды, сообщает Marca.

БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, футболист посетил в Маэнстрансе корриду. В один из моментов тореадор Антонио Феррера призвал футболиста войти на арену, что запрещено правилами. При этом тореадор заверил игрока, что оплатит его штраф.

В итоге футболист перепрыгнул барьер. Согласно закону, зрителям запрещено выходить на арену. За это полагается штраф до € 60 тыс. в зависимости от серьёзности нарушения.

Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В нынешнем сезоне Хоакин провёл за «Бетис» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи, а также в третий раз в карьере и во второй в составе клуба из Севильи выиграл Кубок Испании.

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь