Капитан «Бетиса» Хоакин может получить штраф до € 60 тыс. за нарушение правил корриды

По данным источника, футболист посетил в Маэнстрансе корриду. В один из моментов тореадор Антонио Феррера призвал футболиста войти на арену, что запрещено правилами. При этом тореадор заверил игрока, что оплатит его штраф.

Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В нынешнем сезоне Хоакин провёл за «Бетис» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи, а также в третий раз в карьере и во второй в составе клуба из Севильи выиграл Кубок Испании.