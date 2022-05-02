Появились фото домашней формы «Баварии» на сезон-2022/2023

Команда выйдет в новом комплекте уже на этой неделе в домашнем матче со «Штутгартом» в воскресенье, 8 мая.

Напомним, после 32 сыгранных матчей «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. В субботу, в матче 32-го тура чемпионата Германии, подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели сенсационное поражение на выезде от «Майнца» со счётом 1:3, а после этого несколько футболистов приняли решение отправиться на отдых на Ибицу, чем вызвали общественный резонанс.