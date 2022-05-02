Появились фото домашней формы «Баварии» на сезон-2022/2023
Специализированный портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон.
Специализированный портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон.
Утечка произошла по ошибке на официальном сайте технического спонсора — adidas.
Команда выйдет в новом комплекте уже на этой неделе в домашнем матче со «Штутгартом» в воскресенье, 8 мая.
Напомним, после 32 сыгранных матчей «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. В субботу, в матче 32-го тура чемпионата Германии, подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели сенсационное поражение на выезде от «Майнца» со счётом 1:3, а после этого несколько футболистов приняли решение отправиться на отдых на Ибицу, чем вызвали общественный резонанс.