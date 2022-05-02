«Головин — маэстро!» Что пишут во Франции про 100-й матч российского полузащитника в лиге 1

Юбилейная игра

L'Equipe, как это часто случается в насыщенные игровые дни, не стал посвящать матчу команды из княжества отдельный материал, включив игру в обзор событий тура. Хотя его заголовок — «Монако» все еще мечтает о подиуме" — красноречив.

Футбол Франция 2021/2022 Тур 35, 1.05.2022, 16:00 Монако 2 Анже 0

«Монако» продолжает свою невероятную серию успехом против «Анже». Седьмым подряд в лиге 1, который удерживает команду на четвертом месте, деля очки с идущим третьим «Ренном», — пишет L'Equipe. Вместе с тем самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что монегаскам было непросто в первом тайме, но удачей стал автогол Бамба.

Персонально же отмечен 21-й гол капитана красно-белых Бен Йеддера. Это персональный рекорд результативности капитана «Монако» в рамках одного чемпионата, о чем сообщает Opta. Данный статистический ресурс, а также соцсети лиги 1 отметили и достижение Александра Головина, который провел 100-й матч в чемпионате Франции.

Портал Maxifoot по примеру коллег ограничился кратким текстом об игре, отметив в нем, что в первом тайме «Монако» выглядел вяло, но одержал седьмую победу подряд, приблизившись к своим лучшим стандартам. Также издание отмечает, что упустивший в дебюте отличный момент «Анже» создал монегаскам серьезные проблемы. Особенно в центре поля, где молодой бельгиец Матазо заменял дисквалифицированного Тшуамени. Тем не менее, результат стал идеальной реакцией «Монако» на давление, которое оказывала на команду субботняя победа «Ренна».

Monaco Tribune в своем материале мечтает: «А если бы невероятная серия “Монако” растянулась до конца сезона?». Издание критикует команду из княжества за невнятный первый тайм, отмечая везение с первым голом и то, что всех успокоили спасения Нюбеля. За второй тайм красно-белые заслужили комплименты, а приведенная традиционная цифра матча — это три отмененных из-за офсайдов гола монегасков.

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«Сомбреро» Головина

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в обзоре игры порадовался очередной победе, но отметил, что в первом тайме команда выглядела аморфной в сравнении с предыдущими турами. В своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops портал отметил лишь один провал вместо двух традиционных и раскритиковал замененного в перерыве Диопа. Героев же сразу трое — Агилар, Фофана и снова ярко вышедший на замену Якобс.

До перерыва болельщики в соцсетях критиковали Головина, как и добрую половину состава. «Мы не будем врать друг другу. Это преимущество — чудо, так как игра “Монако” жалкая. Головин, Диоп, Матазо, Бадиашиль, Агилар катастрофичны», — написал Sebunegu.

Но как все изменилось после того, как российский полузащитник эффектно обыграл соперника и разогнал вторую голевую атаку! Естественно, несколько раз в адрес Александра прозвучало слово «Сомбреро». Это финт, когда мяч перебрасывается через соперника.

«Головин, какие действия!», — воскликнул Llie85.

«Вот где мы видим силу команды! Головин — топ!», — добавил Lcyril29.

«Бен Йеддер — монстр, а Головин — маэстро!», — написал Dollin_boy.

«Мы выигрываем седьмой матч, и это семь матчей с Головиным в старте. Наверняка совпадение», — иронично заметил LeHiich.

«Скучаю по Головину в топах. На мой вкус, очень-очень сегодня… Я бы даже поставил его в лидеры, но это мое мнение…», — прокомментировал выбор героев дня Tuchepokenounou.

«Голо — да, очень хорошо», — развил эту мысль Iclo38.

«Согласен с упоминанием Голо, который заслуживает поощрения», — добавил phi.83.