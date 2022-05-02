Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Бетис
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
1.05
Барселона
Мальорка
21
1.05
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
11
1.05
Гранада
Сельта
11
1.05
Эльче
Осасуна
11
30.04
Атлетик
Атлетико
20
30.04
Валенсия
Леванте
11
30.04
Реал
Эспаньол
40
30.04
Алавес
Вильярреал
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:05 (мск), источник: Sports.Ru

Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала». Боссы клуба знают, что фанаты тоже против

Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала».

Реал
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Футболисты «Атлетико» не станут устраивать чемпионский коридор для «Реала» перед дерби, которое состоится 8 мая, если об этом их не попросит руководство клуба. Почти все игроки «рохибланкос» выступают против этой идеи и не хотят чествовать «Реал», пишет Marca.

В руководстве «Атлетико» хорошо знают, что многие фанаты тоже выступают против подобных жестов в сторону соперника по мадридскому дерби, тем более когда команда борется за попадание в Лигу чемпионов.

Пока все указывает на то, что особых распоряжений по этому поводу не будет, и игроки «Атлетико» не станут устраивать чемпионский коридор.

«Атлетико» примет «Реал» в воскресенье. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь