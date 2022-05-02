Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала». Боссы клуба знают, что фанаты тоже против
Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала».
Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала».
Футболисты «Атлетико» не станут устраивать чемпионский коридор для «Реала» перед дерби, которое состоится 8 мая, если об этом их не попросит руководство клуба. Почти все игроки «рохибланкос» выступают против этой идеи и не хотят чествовать «Реал», пишет Marca.
В руководстве «Атлетико» хорошо знают, что многие фанаты тоже выступают против подобных жестов в сторону соперника по мадридскому дерби, тем более когда команда борется за попадание в Лигу чемпионов.
Пока все указывает на то, что особых распоряжений по этому поводу не будет, и игроки «Атлетико» не станут устраивать чемпионский коридор.
«Атлетико» примет «Реал» в воскресенье. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.