Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала». Боссы клуба знают, что фанаты тоже против

Футболисты «Атлетико» не станут устраивать чемпионский коридор для «Реала» перед дерби, которое состоится 8 мая, если об этом их не попросит руководство клуба. Почти все игроки «рохибланкос» выступают против этой идеи и не хотят чествовать «Реал», пишет Marca.

В руководстве «Атлетико» хорошо знают, что многие фанаты тоже выступают против подобных жестов в сторону соперника по мадридскому дерби, тем более когда команда борется за попадание в Лигу чемпионов.

Пока все указывает на то, что особых распоряжений по этому поводу не будет, и игроки «Атлетико» не станут устраивать чемпионский коридор.