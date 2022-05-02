Роберто Де Дзерби может покинуть пост главного тренера донецкого «Шахтёра»

«Возможно, это мой последний день в качестве главного тренера “Шахтёра”. Я говорил со всеми: с игроками, с руководством клуба. Если украинская Премьер-лига возобновится, я бы хотел остаться здесь, но если нет, я бы хотел двигаться дальше», — приводит слова Де Дзерби в своём «твиттере» журналист Николо Скира.