«Лейпциг» Тедеско проиграл менхенгладбахской «Боруссии» и опустился в зону Лиги Европы

В составе хозяев дубль на счету Йонаса Хофманна и еще один гол у Бриля Эмболо. У «Лейпцига» отличился Кристофер Нкунку.

С 64-й минуты встречи «Боруссия» играла в меньшинстве — с поля был удален Нико Эльведи.

«Боруссия» с 41 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, с 54 очками располагается на пятой строчке, которая позволит сыграть в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне.