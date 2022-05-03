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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» может заключить рекордный спонсорский контракт в истории футбола

Английский «Ливерпуль» и британский банк Standard Chartered могут заключить новое cпонсорское соглашение.

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Источник: Reuters

Текущий контракт между сторонами истекает в 2023 году, а при его продлении сумма может возрасти в два раза. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время банк ежегодно платит клубу около € 47 млн, а его название размещено на игровых футболках «Ливерпуля». По новому контракту Standard Chartered может увеличить эту сумму в два раза — до € 95 млн. Тогда этот спонсорский контракт станет рекордным в истории футбола. Именно такую цифру запрашивает «Ливерпуль», который спортивными успехами повысил свою маркетинговую привлекательность и планирует получать от спонсора такую сумму.

Сообщается, что английский клуб также ведёт переговоры с другими компаниями.

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