«Ливерпуль» может заключить рекордный спонсорский контракт в истории футбола

Текущий контракт между сторонами истекает в 2023 году, а при его продлении сумма может возрасти в два раза. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время банк ежегодно платит клубу около € 47 млн, а его название размещено на игровых футболках «Ливерпуля». По новому контракту Standard Chartered может увеличить эту сумму в два раза — до € 95 млн. Тогда этот спонсорский контракт станет рекордным в истории футбола. Именно такую цифру запрашивает «Ливерпуль», который спортивными успехами повысил свою маркетинговую привлекательность и планирует получать от спонсора такую сумму.